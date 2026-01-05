Crans-Montana primario Niguarda | Situazione feriti estremamente seria sarà una battaglia

Crans-Montana, primario Niguarda, descrive la situazione dei feriti come estremamente seria, annunciando che sarà una sfida significativa nelle settimane a venire. Si prevede un aumento degli interventi chirurgici necessari per il trattamento dei pazienti. La situazione richiede attenzione e un impegno continuo delle equipe mediche per garantire le cure più adeguate in un contesto di grave emergenza.

"Nelle prossime settimane avremo una vera propria battaglia per questi pazienti, dovremo andare verso ulteriori interventi chirurgici. Ne abbiamo già fatti tanti, ne abbiamo operati 6 immediatamente, 2 un pochino dopo e 2 sono attualmente in camera operatoria. Il problema è che le ustioni sono molto estese, abbiamo per tutti purtroppo anche un danno da inalazione di fumi velenosi e quindi avremo complicanze addirittura attese. È una situazione clinica estremamente seria". Così Giampaolo Casella, direttore Anestesia e Rianimazione dell'ospedale Niguarda di Milano, sui feriti nel rogo di Crans-Montana ricoverati all'ospedale milanese.

