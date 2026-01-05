Crans-Montana parla l’ambasciatore | La tragedia si poteva assolutamente evitare ci sono prove schiaccianti

L'ambasciatore di Crans-Montana afferma che la tragedia avrebbe potuto essere evitata, evidenziando prove chiare e schiaccianti. La comunicazione alle famiglie colpite è difficile e dolorosa, sottolineando l'importanza della prevenzione e del buon senso per prevenire eventi simili in futuro. La vicenda richiama la necessità di attenzione e responsabilità nelle decisioni che riguardano la sicurezza di tutti.

Rabbia e dolore. La difficoltà enorme di dover comunicare alle famiglie la morte dei figli e la certezza che la tragedia si poteva evitare con “la prevenzione e il buon senso”. Ne è convinto Gian Lorenzo Cornado, ambasciatore italiano in Svizzera, che parla dopo aver finito di mettere a punto il piano di volo per l’aereo di Stato che riporterà in Italia cinque delle sei giovanissime vittime della strage di Capodanno. “Naturalmente resto qui, insieme alla console generale a Ginevra, punto di riferimento delle famiglie che adesso si aspettano giustizia”, dice in un’intervista a Repubblica. Svizzera, l’ambasciatore: non è stata una disgrazia, la tragedia si poteva evitare. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Crans-Montana, parla l’ambasciatore: “La tragedia si poteva assolutamente evitare, ci sono prove schiaccianti” Leggi anche: Strage di Capodanno a Crans Montana, l’ambasciatore italiano Cornado rivela: “Non è stata una disgrazia, la tragedia si sarebbe potuta evitare” Leggi anche: Tragedia di Crans-Montana, ci sono anche comaschi tra i coinvolti La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Crans-Montana l’ambasciatore italiano in Svizzera | Tragedia evitabile Oggi rimpatrio di 5 vittime italiane; Strage a Crans-Montana l’ambasciatore italiano | Molti corpi irriconoscibili serve tempo per il riconoscimento; Crans Montana l’ambasciatore Cornado | Non è stata una disgrazia ma una tragedia evitabile; Crans-Montana identificate le sei vittime italiane L’ambasciatore | Non è stata una disgrazia Annullato il trasferimento di una paziente al Villa Scassi | Video. Crans-Montana, sei vittime italiane identificate. Ambasciatore: "Tragedia evitabile". LIVE - L'ambasciatore: 'Una tragedia evitabile'. tg24.sky.it

Crans-Montana, domani il rientro con volo di Stato di cinque delle sei salme dei giovani italiani - dell'incendio di Capodanno al locale Le Constellation. repubblica.it

Strage di Crans-Montana, l'ambasciatore: "Le sei vittime identificate saranno portate in Italia" - Vescovo di Sion alla messa in memoria delle vittime: Papa Leone XIV ''si unisce al nostro dolore". msn.com

Da Crans Montana al Venezuela, in ogni emergenza, nei momenti più difficili, Antonio Tajani è presente. Con impegno, con rispetto, con umanità. Sempre a tutela dei nostri connazionali. Siamo orgogliosi del suo lavoro per l’Italia. - facebook.com facebook

Crans-Montana, residenti in marcia silenziosa per le vittime dell'incendio A Crans-Montana, marcia silenziosa per le vittime dell'incendio mortale. Vigili del fuoco e residenti rendono omaggio nella località sciistica svizzera. x.com

