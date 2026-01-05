Crans Montana orrore sulle giovani vittime | interviene la mamma di Giovanni Tamburi Poi la rivelazione su Meloni

L’incendio nel bar Le Constellation a Crans-Montana ha causato gravi conseguenze tra giovani vittime. La madre di Giovanni Tamburi ha espresso il suo dolore, mentre emergono nuove rivelazioni, tra cui una testimonianza di Giorgia Meloni. Questo tragico episodio ha attirato l’attenzione su temi di sicurezza e responsabilità, evidenziando la gravità di quanto accaduto nella notte di Capodanno.

Crans Montana, orrore sulle giovani vittime: interviene la mamma di Giovanni Tamburi. Poi la rivelazione: "Cosa mi ha detto Giorgia Meloni" – La tragedia avvenuta nella notte di Capodanno a Crans-Montana ha provocato numerose vittime tra adolescenti e giovanissimi, sorpresi dall'incendio nel bar Le Constellation, locale gestito da Jessica e Jacques Moretti. Molti di loro avevano scelto di trascorrere il veglione con gli amici, lontano dalle famiglie, quando le fiamme hanno devastato il locale. Crans-Montana, strazio senza fine: l'Italia piange sei giovanissime vittime. Oggi rimpatriate le salme di 5 ragazzi - Nell'incendio di Capodanno morti Giovanni Tamburi, Achille Barosi, Emanuele Galeppini, Chiara Costanzo, Sofia Prosperi e Riccardo Minghetti.

Crans-Montana, ustioni, sangue, orrore e quei giovani eroi rimasti per salvare i feriti - Yanik Buob, 20 anni e la spola tra il locale e l’ospedale. repubblica.it

A scuola si torna con un minuto di silenzio per ricordare le giovani vittime della tragedia di Crans-Montana - Il 7 gennaio in tutta Italia, e dunque anche a Pescara e in tutto l'Abruzzo, il ritrono tra i banchi sarà all'insegna del cordoglio e la riflessione. ilpescara.it

Local Team. . Le salme dei giovani morti in un incendio a Crans-Montana sono arrivate all'aeroporto di Milano Linate, accolte dai familiari e dalle autorità. Tanti i momenti di commozione. "Un momento straziante" ha detto il presidente della Regione Lombardi - facebook.com facebook

Sono stati tutti identificati i 116 feriti nell'incendio di Capodanno di Crans Montana, 83 dei quali sono ancora in ospedale. #ANSA x.com

