Crans Montana oggi tornano a casa cinque delle sei vittime | in Svizzera ricoverati tre italiani

A Crans Montana, cinque delle sei vittime della tragedia sono state restituite alle loro famiglie. In Svizzera, tre italiani sono attualmente ricoverati. Nel frattempo, proseguono i trasferimenti di giovani feriti, con 11 ragazzi arrivati all’ospedale Niguarda di Milano, di cui sette in condizioni gravi. La situazione resta sotto stretta osservazione, mentre si attende chiarimenti sulle cause dell’incidente.

Proseguono anche i trasferimenti dei ragazzi rimasti feriti nella tragedia. All'ospedale Niguarda di Milano sono arrivati 11 ragazzi, di cui 7 in gravi condizioni. In Svizzera sono rimasti quindi tre pazienti italiani, tutti ricoverati in condizioni delicate. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Crans Montana, oggi tornano a casa cinque delle sei vittime: in Svizzera ricoverati tre italiani Leggi anche: Svizzera, strage a Crans Montana: identificati fra le vittime tre ragazzi italiani Leggi anche: Svizzera, strage a Crans Montana: 47 morti e 100 feriti. Tajani: “15 italiani ricoverati e altrettanti dispersi” Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Strage Crans-Montana, oggi il rimpatrio di 5 dei 6 ragazzi italiani morti nel rogo; Crans-Montana, domani il rientro con volo di Stato di cinque delle sei salme dei giovani italiani; Oggi Giovanni torna a casa: l’ultimo viaggio con il volo di Stato; Strage Crans-Montana, gli ultimi aggiornamenti in diretta | Oggi il rientro in Italia delle salme. Il 7 gennaio: i funerali di Riccardo Minghetti a Roma, un minuto di silenzio nelle scuole. Strage di Crans-Montana, oggi tornano in Italia le salme italiane - Montana saranno rimpatriate oggi, lunedì 5 gennaio, con un volo dell’Aeronautica militare ... thesocialpost.it

Crans-Montana, oggi rimpatrio delle salme dei ragazzi italiani: “In Svizzera ci sarà un prima e un dopo” - Le bare con cinque dei sei giovani saranno trasportate con un volo di stato dell'Aeronautica militare che ha messo a disposizione un aereo cargo C- fanpage.it

Strage Crans-Montana, oggi il rimpatrio di 5 dei 6 ragazzi italiani morti nel rogo - Le vittime italiane accertate del rogo a Le Constellation sono i 16enni Chiara Costanzo, Giovanni Tamburi, Achille Barosi e il golfista 17enne di Genova Emanuele Galeppini, Sofia Prosperi di 15 anni e ... msn.com

Da Crans Montana al Venezuela, in ogni emergenza, nei momenti più difficili, Antonio Tajani è presente. Con impegno, con rispetto, con umanità. Sempre a tutela dei nostri connazionali. Siamo orgogliosi del suo lavoro per l’Italia. - facebook.com facebook

Crans-Montana, residenti in marcia silenziosa per le vittime dell'incendio A Crans-Montana, marcia silenziosa per le vittime dell'incendio mortale. Vigili del fuoco e residenti rendono omaggio nella località sciistica svizzera. x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.