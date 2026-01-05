Crans-Montana oggi il rimpatrio della salme dei giovani italiani

Nelle prossime ore, in Italia, arriveranno le salme dei giovani italiani deceduti nell’incendio di Capodanno a Crans-Montana. La tragica perdita ha colpito le famiglie e la comunità, che si preparano a rendere omaggio ai loro cari. Questo evento richiama l’attenzione sulla sicurezza e sulla necessità di prevenzione, in un momento di grande dolore e riflessione.

Sono attese in Italia nelle prossime ore le salme dei giovani connazionali morti nell’incendio divampato la notte di Capodanno a Crans-Montana. Il rientro avverrà a bordo di un volo di Stato, che farà scalo in due diversi aeroporti. Una prima parte delle salme arriverà intorno a mezzogiorno all’aeroporto di Milano Linate, dove ad accoglierle saranno il presidente del Senato Ignazio La Russa e il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all’informazione e all’editoria Alberto Barachini. Il volo proseguirà poi verso Roma: l’atterraggio a Ciampino è previsto per le 15.30. Qui saranno presenti il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani e il ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Crans-Montana, oggi il rimpatrio della salme dei giovani italiani Leggi anche: Crans-Montana, oggi rimpatrio delle salme dei ragazzi italiani: “In Svizzera ci sarà un prima e un dopo” Leggi anche: Crans-Montana, perché i proprietari del ?Le Constellation? non possono essere arrestati. Oggi il rimpatrio delle salme di 5 giovani vittime italiane Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Crans-Montana, identificate vittime Italia: rimpatrio 5 salme LIVE; Strage Crans-Montana, oggi il rimpatrio di 5 dei 6 ragazzi italiani morti nel rogo; Crans-Montana, identificati i sei ragazzi italiani morti, oggi il rimpatrio; Crans-Montana, oggi rimpatrio delle salme dei ragazzi italiani: In Svizzera ci sarà un prima e un dopo. Strage Crans-Montana, identificate le sei vittime italiane: oggi il rimpatrio di cinque salme - Montana, oggi il rimpatrio delle giovani vittime italiane: i funerali a spese dello Stato nei prossimi giorni nelle città di residenza. notizie.it

CRANS-MONTANA IN FIAMME: IDENTIFICATE LE PRIME VITTIME, BILANCIO DRAMMATICO

Il C130 militare riporta in Italia le vittime dell’incendio di Capodanno a Crans-Montana. Tajani: «Non li abbiamo mai lasciati soli» x.com

