Crans-Montana Meloni sui social | Vicini a famiglie

Il commento di Meloni sui social si concentra sulla vicinanza alle famiglie colpite dalla tragedia di Crans-Montana. Le immagini dell’arrivo delle vittime in Italia hanno suscitato grande emozione e richiamano l’importanza di solidarietà e supporto in momenti così difficili. Un messaggio che sottolinea l’impegno delle istituzioni e della comunità nel fronteggiare il dolore e offrire conforto alle famiglie coinvolte.

“Le immagini dell’ arrivo in Italia delle vittime della tragedia di Crans Montana hanno colpito profondamente tutti noi. In questo momento di grande dolore desidero esprimere ancora una volta il mio cordoglio alle famiglie delle vittime, che con dignità e forza stanno affrontando un momento devastante. A voi va la nostra più sincera vicinanza”. Lo scrive sui social la premier Giorgia Meloni. Crans-Montana, madre Giovanni Tamburi: “Meloni mi è stata vicina come una sorella”. “Ringrazio tutti quelli che mi sono stati vicini e ringrazio tantissimo Giorgia Meloni, mi è stata vicina personalmente, dandomi tutto il suo appoggio come se fossi stata sua sorella. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Crans-Montana, Meloni sui social: “Vicini a famiglie” Leggi anche: Strage Crans-Montana, le famiglie si affidano (anche) ai social per ritrovare i dispersi Leggi anche: “È sparito tutto”. Strage Crans Montana, il giallo sui social del locale Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Strage Crans-Montana, almeno 40 morti. Si indaga per incendio, omicidio e lesioni; Spagna, Meloni a Madrid ospite di Abascal: sui social alla guida di una Mini; Crans-Montana, strage di Capodanno: “Si indaga per omicidio, incendio e lesioni”; Meloni, cordoglio per le vittime dell'incidente Crans-Montana. Crans-Montana, Meloni invita Colle e leader a commemorare le vittime: “Italia unita nella tragedia” - Alcuni sono stati invitati con una convocazione formale, altri con un più rapido messaggio sms. thesocialpost.it

Meloni, tragedia di Cras-Montana ha colpito tutti, vicini alle famiglie - "Le immagini dell'arrivo in Italia delle vittime della tragedia di Crans- ansa.it

Tornano a casa i ragazzi italiani morti a Crans-Montana. Meloni: 'Vicini alle famiglie' - L'ultimo viaggio di Achille, Chiara, Giovanni, Emanuele e Riccardo è stato a bordo di un C130 che li ha riportati a casa. ansa.it

Le salme di cinque vittime italiane della strage di Crans-Montana sono arrivate in Italia con volo militare dalla Svizzera e per loro è stata allestita la camera ardente. Tanti i giovani presenti: “Siamo tutti distrutti” - facebook.com facebook

Strage Crans Montana, il rientro dei feretri in Italia con il C-130. L'omaggio di La Russa e Sala x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.