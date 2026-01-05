Crans-Montana Mantovano | Giubileo finisce in momento tragico per Italia

Al termine del Giubileo, il sottosegretario Mantovano ha commentato la situazione in Italia, sottolineando come l’evento si concluda in un momento difficile. Ricordando i tragici avvenimenti di Crans Montana, ha riferito che un C130 sta volando da Sion verso l’Italia con le salme di sei adolescenti, segnando un momento di grande dolore per la nazione.

Il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Alfredo Mantovano ha fatto un bilancio al termine del Giubileo, ricordando però i tragici avvenimenti di Crans Montana: "Finisce in un momento tragico per la nazione, mentre siamo qui il C130 si alza in volo da Sion per raggiungere l'Italia con le salme di sei ragazzi adolescenti. Tutto questo fa venire alla mente interrogativi sul senso della vita, della morte, del dolore. Fa ricordare anche i loro coetanei, le migliaia e migliaia di adolescenti che sono venuti qui per la Giornata Mondiale della Gioventù". "Credo ci sia un legame profondo tra questi eventi, rispetto ai quali le istituzioni hanno fatto soltanto il loro dovere.

Mantovano: 2026 non è iniziato sotto i migliori auspici - Lo ha detto il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano nel corso della conferenza stampa nell ... msn.com

Giubileo 2025, un bilancio positivo - La conferenza stampa con l'arcivescovo Fisichella, il sottosegretario Mantovano, il sindaco Gualtieri, il presidente della Regione Lazio Rocca, il prefetto Giannini. romasette.it

"OSPITA LE FAMIGLIE DEI FERITI DI CRANS-MONTANA Ci sono gesti che, nel silenzio del dolore, raccontano il senso più autentico di comunità. A Milano, davanti all’Ospedale Niguarda, Claudia Oggioni ha deciso di aprire la propria casa alle famiglie dei gi - facebook.com facebook

Sono stati tutti identificati i 116 feriti nell'incendio di Capodanno di Crans Montana, 83 dei quali sono ancora in ospedale. #ANSA x.com

