Crans-Montana le vittime italiane tornano a casa oggi | storie spezzate di sei adolescenti

Oggi, le famiglie italiane tornano a casa da Crans-Montana, dopo la tragica notte di Capodanno. L’incendio e l’esplosione avvenuti al locale Le Constellation hanno causato la morte di sei adolescenti italiani, tra i 15 e i 16 anni. Questa tragedia ha segnato profondamente le comunità coinvolte, lasciando un senso di vuoto e di dolore che si protrae nel tempo.

L’incendio con esplosione divampato nella notte di Capodanno al locale Le Constellation di Crans-Montana ha strappato alla vita sei giovani italiani, tutti tra i 15 e i 16 anni. Le vittime sono state identificate grazie all’analisi del DNA: si tratta di Giovanni Tamburi, 16 anni di Bologna, Achille Barosi, 16 anni di Milano, Emanuele Galeppini, quasi 17 anni di Genova, Chiara Costanzo, 16 anni di Milano, Sofia Prosperi, 15 anni italosvizzera residente nel Canton Ticino, e Riccardo Minghetti, 16 anni di Roma. L’ambasciatore italiano in Svizzera, Gian Lorenzo Cornado, ha confermato che il bilancio è definitivo e ha definito quanto accaduto non una disgrazia ma una tragedia evitabile: “Sarebbero bastati un po’ di prevenzione e un minimo di buon senso”. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Crans-Montana, le vittime italiane tornano a casa oggi: storie spezzate di sei adolescenti Leggi anche: Crans Montana, oggi tornano a casa cinque delle sei vittime: in Svizzera ricoverati tre italiani Leggi anche: Crans-Montana, identificate tutte le sei vittime italiane La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Strage di Crans-Montana, chi sono le sei vittime italiane; Strage Crans-Montana, Tajani: «Accertate sei vittime italiane». Sofia e Riccardo si aggiungono a Giovanni, Achille, Chiara ed Emanuele; Strage di Crans-Montana, il ministro Tajani: «Purtroppo le vittime italiane sono sei e tutte accertate»; Chi sono le sei vittime italiane di Crans-Montana. Identificate le sei vittime italiane di Crans-Montana: oggi il rimpatrio - Un volo di Stato riporta a casa cinque dei sei ragazzi italiani morti nell'incendio di Capodanno: avevano tutti 16 anni ... avvenire.it

Crans-Montana: identificate tutte le 40 vittime, sei sono italiane - Da, qui via terra, i feretri dei sedicenni Achille Barosi e Chiara Costanzo arriveranno nel capoluogo lombardo, quello del ... ansa.it

Strage di Crans-Montana, chi sono le sei vittime italiane - Nell'incendio con esplosione nel locale svizzero " Le Constellation " sono morti il 16enne bolognese Giovanni Tamburi, il 16enne milanese Achille Barosi, il quasi 17enne genovese Emanuele Galeppini, ... tg24.sky.it

Il C130 militare riporta in Italia le vittime dell’incendio di Capodanno a Crans-Montana. Tajani: «Non li abbiamo mai lasciati soli» x.com

Da Crans Montana al Venezuela, in ogni emergenza, nei momenti più difficili, Antonio Tajani è presente. Con impegno, con rispetto, con umanità. Sempre a tutela dei nostri connazionali. Siamo orgogliosi del suo lavoro per l’Italia. - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.