Crans-Montana le salme di cinque giovani vittime rientrano in Italia con un volo di Stato

Oggi in Italia arrivano le salme di cinque giovani vittime della tragedia di Capodanno a Crans-Montana. Il volo di Stato permette il rientro delle salme, offrendo un momento di vicinanza alle famiglie colpite. La notizia rappresenta un passo importante nel rispetto delle vittime e delle loro famiglie, in attesa di ulteriori sviluppi sulla vicenda.

Rientreranno oggi in Italia le salme di cinque delle giovani vittime italiane della tragedia di Capodanno avvenuta a Crans?Montana, in Svizzera. Il trasferimento avverrà con un volo di Stato: un C-130 dell'Aeronautica Militare decollerà dall'aeroporto di Sion in mattinata per atterrare a Milano.

Crans-Montana, oggi rimpatrio delle salme dei ragazzi italiani: “In Svizzera ci sarà un prima e un dopo” - Le bare con cinque dei sei giovani saranno trasportate con un volo di stato dell'Aeronautica militare che ha messo a disposizione un aereo cargo C- fanpage.it

Crans-Montana, in arrivo a Milano Linate le salme dei giovani italiani morti nell’incendio - In arrivo cinque feretri con un volo dell’Aeronautica militare. affaritaliani.it

Da Crans Montana al Venezuela, in ogni emergenza, nei momenti più difficili, Antonio Tajani è presente. Con impegno, con rispetto, con umanità. Sempre a tutela dei nostri connazionali. Siamo orgogliosi del suo lavoro per l’Italia. - facebook.com facebook

Crans-Montana, residenti in marcia silenziosa per le vittime dell'incendio A Crans-Montana, marcia silenziosa per le vittime dell'incendio mortale. Vigili del fuoco e residenti rendono omaggio nella località sciistica svizzera. x.com

