Le salme di Chiara Costanzo e Achille Barosi, vittime dell’incidente a Crans-Montana, sono state trasportate all’aeroporto di Linate. La città di Milano si prepara a proclamare il lutto cittadino in memoria dei due giovani, entrambi di 16 anni. Restano ancora incerte le condizioni dei feriti e si attendono aggiornamenti sulle loro sorti.

Milano, 5 gennaio 2026 – Il Comune di Milano ha intenzione di proclamare il lutto cittadino per le vittime milanesi di Crans-Montana, Chiara Costanzo e Achille Barosi, entrambi di 16 anni. Intanto, oggi, il sindaco Giuseppe Sala e il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana accoglieranno l’arrivo delle salme. Da Sion l’aereo volerà verso Milano Linate, dove atterrà alle 11.50. Da lì quattro feretri saranno trasferiti a Milano (quelli di Chiara Costanzo e Achille Barosi ), Bologna (la città di Giovanni Tamburi) e Genova (Emanuele Galeppini era originario di Rapallo) via terra. L’aereo proseguirà poi per Roma Ciampino dove arriverà nel pomeriggio (portando i resti di Riccardo Minghetti). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Crans-Montana, le salme di Chiara Costanzo e Achille Barosi rientrano a Linate. Ansia per la sorte dei feriti

Leggi anche: Lutto cittadino Achille Barosi e Chiara Costanzo: Milano piange i suoi liceali. Il destino atroce dei due amici morti a Crans-Montana

