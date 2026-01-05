Crans-Montana le salme delle vittime italiane sono in Italia Il feretro di Emanuele Galeppini sarà portato al San Martino

A Crans-Montana, le salme delle vittime italiane sono state trasferite in Italia. Il feretro di Emanuele Galeppini, diciassettenne, sarà portato al San Martino, dove verrà accolto nella cappella del policlinico. Presenti alla cerimonia Bucci e Giampedrone, mentre i genitori rimangono nel loro dolore silenzioso. La vicenda rimane un momento di grande tristezza per le famiglie coinvolte.

Il diciassettenne verrà portato nella cappella del policlinico. Ad accoglierlo Bucci e Giampedrone. Il silenzio dei genitori.

Strage Crans-Montana, identificate le sei vittime italiane: oggi il rimpatrio di cinque salme - Montana, oggi il rimpatrio delle giovani vittime italiane: i funerali a spese dello Stato nei prossimi giorni nelle città di residenza. notizie.it

Crans Montana, atterrate in Italia le salme di Giovanni, Achille, Emanuele, Riccardo e Chiara. Come stanno i feriti - È il giorno del rientro in Italia delle salme delle giovane vittime della strage di Capodanno a Crans- msn.com

Strage di Crans-Montana, il 7 gennaio minuto di silenzio nelle scuole Identificate le 40 vittime della tragedia di Capodanno in Svizzera. Sei erano giovani italiani, rientro in patria con volo militare L’articolo completo è nel primo commento - facebook.com facebook

Il C130 militare riporta in Italia le vittime dell’incendio di Capodanno a Crans-Montana. Tajani: «Non li abbiamo mai lasciati soli» x.com

