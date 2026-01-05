Crans-Montana l' arrivo della salma di Riccardo Minghetti a Ciampino

Il C-130 dell’Aeronautica militare ha trasportato la salma di Riccardo Minghetti, il giovane romano deceduto nel incendio di Crans-Montana, in Svizzera, durante la notte di Capodanno. L’aereo è atterrato all’aeroporto di Ciampino, segnando il ritorno della salma in Italia. Un momento di grande commozione per la famiglia e la comunità, in attesa delle procedure funebri e del ricordo di Riccardo.

Il C-130 dell'Aeronautica militare con a bordo la salma di Riccardo Minghetti, il 16enne romano morto nel rogo di Crans-Montana in Svizzera la notte di Capodanno, è atterrato all'aeroporto di Ciampino. Ad accoglierlo il ministro degli esteri Antonio Tajani e quello dello sport Andrea Abodi, oltre al capo della Protezione Civile Fabio Ciciliano e al prefetto di Roma Lamberto Giannini. Genitori e sorella di Emanuele hanno viaggiato con il feretro, mentre altri familiari hanno aspettato l'arrivo del convoglio in una sala dell'aeroporto.

"OSPITA LE FAMIGLIE DEI FERITI DI CRANS-MONTANA Ci sono gesti che, nel silenzio del dolore, raccontano il senso più autentico di comunità. A Milano, davanti all’Ospedale Niguarda, Claudia Oggioni ha deciso di aprire la propria casa alle famiglie dei gi - facebook.com facebook

Sono stati tutti identificati i 116 feriti nell'incendio di Capodanno di Crans Montana, 83 dei quali sono ancora in ospedale. #ANSA x.com

