Crans-Montana l’annuncio dell’ambasciatore | vittime tutte identificate la decisione del governo

Il governo di Crans-Montana ha annunciato che tutte le vittime del rogo di Capodanno sono state identificate. Dopo giorni di attesa, si conclude il complesso processo di riconoscimento, offrendo un certo grado di chiarezza in un momento difficile per le famiglie e la comunità. La decisione rappresenta un passo importante nel percorso di ricostruzione e di rispetto per le vittime coinvolte.

Si è chiuso solo ieri, dopo giorni di attesa straziante, il lungo e doloroso lavoro di identificazione delle vittime del rogo di Capodanno a Crans-Montana. Oggi il tempo del silenzio lascia spazio a quello del rientro e del commiato: un aereo dell'Aeronautica militare riporterà in Italia le sei giovanissime vittime italiane della tragedia. Il C-130 decollerà dall'aeroporto di Sion alle 11 e atterrerà a Milano Linate alle 11:50, con a bordo i feretri destinati a tornare nelle città di origine per l'ultimo saluto. Una scelta che segna il passaggio dalla cronaca dell'emergenza a quella, ancora più difficile, del lutto.

