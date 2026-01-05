Crans Montana l' addio della polisportiva a Chiara Costanzo | Averti con noi è stato un dono prezioso

La Polisportiva Diaz Academy Milano ricorda Chiara Costanzo, giovane atleta di 16 anni, tra le vittime dell'incendio di Capodanno a Crans Montana. In un messaggio di commiato, la società esprime gratitudine per il tempo trascorso insieme, riconoscendo il valore della sua presenza e il suo contributo. Un gesto di riconoscenza e rispetto per una ragazza che ha lasciato un segno nel cuore di chi l'ha conosciuta.

Crans-Montana: "Addio Emanuele", il cordoglio del golf club di Rapallo - Grande tristezza e cordoglio anche a Rapallo per la conferma della morte di Emanuele Galeppini, uno degli adolescenti deceduti nella strage di Capodanno a Crans- msn.com

A Crans-Montana il divertimento, lo sport la gioia di sciare si sono fermati in un abbraccio collettivo verso il cielo, verso le giovani vittime di una tragedia che dovrà trovare delle risposte e responsabilità - facebook.com facebook

Il C130 militare riporta in Italia le vittime dell’incendio di Capodanno a Crans-Montana. Tajani: «Non li abbiamo mai lasciati soli» x.com

