A Crans Montana sono state riportate a casa le salme dei giovani italiani vittime della tragedia, tra cui Achille Barosi, Chiara Costanzo, Giovanni Tamburi, Emanuele Galleppini e Riccardo Minghetti. Un dolore condiviso che invita a riflettere sull’importanza della memoria e dell’orgoglio nazionale, come sottolineato dalla madre di Achille. Un momento di lutto e di solidarietà che coinvolge tutta la comunità italiana.

Sono state riportate a casa le salme dei ragazzi italiani morti nella tragedia di Crans Montana: i due amici milanesi Achille Barosi e Chiara Costanzo, il bolognese Giovanni Tambur i, il genovese Emanuele Galleppini, il romano Riccardo Minghetti, tutti 16enni. È stata riportata invece a Lugano, dove viveva, Sofia Prosperi, cittadina italo-svizzera che di anni ne aveva 15. Le cinque bare bianche, rientrate con un volo di Stato, sono state accolte a Milano e a Roma dai rappresentanti delle istituzioni, da Ignazio La Russa ai ministri Antonio Tajani e Andrea Abodi. L’abbraccio del Paese alle vittime di Crans Montana. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Crans Montana, la mamma di Achille Barosi accende una luce nel lutto più grande: «Siate orgogliosi di essere italiani»

