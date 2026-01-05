Crans-Montana in partenza il volo di Stato per il rimpatrio di cinque vittime italiane

Da Sion, in Svizzera, è in partenza un velivolo C130 dell’Aeronautica Militare per il rimpatrio delle cinque vittime italiane dell’incendio avvenuto a Crans-Montana nella notte di Capodanno. A bordo ci sono le salme di cinque dei sei giovani italiani coinvolti nell’incidente. L’operazione segue le procedure di rimpatrio e assistenza, nel rispetto della dignità delle vittime e delle famiglie coinvolte.

È in partenza da Sion, in Svizzera, l'aereo C130 dell'Aeronautica Militare con a bordo le salme di cinque dei sei ragazzi italiani morti nell' incendio scoppiato nella notte di Capodanno in un bar di Crans-Montana in Svizzera. Il volo di Stato atterrerà a Milano Linate. Dopo l'arrivo, le salme saranno trasferite a Milano, Bologna e Genova via terra. Il C130 proseguirà poi per Roma, dove arriverà all'aeroporto di Ciampino Militare intorno alle 15.30. A Linate presente anche La Russa. All'aeroporto milanese sono presenti il sottosegretario Alberto Barachini, i presidenti della Regione Lombardia, Attilio Fontana, della Regione Liguria Marco Bucci e della Regione Emilia Romagna Michele De Pascale e il capo Dipartimento della Protezione Civile Fabio Ciciliano.

