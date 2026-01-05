Crans-Montana in Italia le salme dei cinque ragazzi Meloni momento di grande dolore

Le salme dei cinque giovani coinvolti nel tragico incendio di Crans-Montana sono arrivate in Italia. Riccardo Minghetti, 16 anni, è stato trasferito a Roma-Ciampino. La premier Meloni ha espresso il suo cordoglio per questa perdita. L’incidente ha suscitato grande dolore e attenzione, evidenziando la gravità della tragedia e la vicinanza delle istituzioni alle famiglie delle vittime.

AGI - È atterrato a Roma-Ciampino l'aereo dell'Aeronautica con a bordo Riccardo Minghetti, il 16enne deceduto nel rogo di Crans Montana, la notte di Capodanno. Ad accoglierlo, il ministro degli Esteri Antonio Tajani. Qualche ora prima, intorno alle 13, all'aeroporto militare di Milano Linate è arrivato il volo di Stato dell'aeronautica, un C-130, che ha trasportato le salme delle vittime di Crans Montana. I feretri degli italiani a Milano, Bologna, Genova e Roma. I feretri di Chiara Costanzo, Achille Baroni, Giovanni Tamburi, Emanuele Galeppini e Riccardo Minghetti, saranno trasferiti a Milano (Baroni e Costanzo), Bologna (Tamburi) e Genova (Galeppini).

Strage Crans-Montana, in Italia le salme di 5 dei 6 ragazzi morti nell'incendio - Questa mattina un corteo funebre è partito dal Centro funerario di Sion verso l’aeroporto militare della stessa città dove le salme sono state imbarcate ... adnkronos.com

Crans-Montana, strazio senza fine: l’Italia piange sei giovanissime vittime. Oggi rimpatriate le salme di 5 ragazzi - Nell’incendio di Capodanno morti Giovanni Tamburi, Achille Barosi, Emanuele Galeppini, Chiara Costanzo, Sofia Prosperi e Riccardo Minghetti. quotidiano.net

Le salme di cinque vittime italiane della strage di Crans-Montana sono arrivate in Italia con volo militare dalla Svizzera e per loro è stata allestita la camera ardente. Tanti i giovani presenti: “Siamo tutti distrutti” - facebook.com facebook

Strage Crans Montana, il rientro dei feretri in Italia con il C-130. L'omaggio di La Russa e Sala x.com

