Crans-Montana il volo con le salme delle 5 vittime atterra a Milano Linate

A Milano Linate è atterrato il C-130 proveniente da Sion con le salme di cinque delle sei vittime della tragedia di Crans-Montana. L’arrivo ha suscitato momenti di grande commozione tra i presenti, segnando un passaggio importante nel processo di riconoscimento e rispetto per le persone coinvolte.

Momenti di grande commozione sulla pista dell’aeroporto di Milano Linate all’arrivo del C-130 proveniente da Sion con a bordo le salme di 5 dei 6 italiani deceduti nella tragedia di Crans-Montana. Quattro le salme che verranno trasportate via terra nelle rispettive città di origine: Chiara Costanzo e Achille Barosi a Milano, Giovanni Tamburi a Bologna ed Emanuele Galeppini a Genova. Presenti all’aeroporto il presidente del Senato Ignazio La Russa, il sottosegretario Alberto Barachini, i presidenti della Regione Lombardia Attilio Fontana, della Regione Liguria Marco Bucci e della Regione Emilia Romagna Michele De Pascale e il capo Dipartimento della Protezione Civile Fabio Ciciliano. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Crans-Montana, il volo con le salme delle 5 vittime atterra a Milano Linate Leggi anche: Crans-Montana, il volo con i feretri delle vittime atterra a Linate Leggi anche: Chiara Costanzo e Achille Barosi, oggi il rientro delle salme a Milano: a Linate il volo con le vittime di Crans-Montana. La diretta Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Strage di Crans Montana, oggi atterreranno a Linate le salme di cinque ragazzi; Crans-Montana, domani il rientro con volo di Stato di cinque delle sei salme dei giovani italiani; Crans Montana, arrivate in Italia le salme di 5 ragazzi morti. L’ambasciatore Cornado: “Le…; Oggi Giovanni torna a casa: l’ultimo viaggio con il volo di Stato. Crans-Montana, atterrato a Linate il volo con le salme degli italiani - Sono in arrivo in Italia nelle prossime ore le salme dei giovani italiani che hanno perso la vita nell'incendio di Capodanno a Crans- ilgazzettino.it

