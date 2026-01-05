Crans-Montana il volo con i feretri delle vittime atterra a Linate

A Crans-Montana, il volo con i feretri delle sei vittime italiane provenienti dalla Svizzera è atterrato all'aeroporto di Linate. L'arrivo, avvenuto in tarda mattinata con un volo di Stato, segna il conclusivo momento di un tragico evento. La notizia riguarda il rientro delle salme e il rispetto per le vittime coinvolte in questa tragedia.

Crans-Montana, atterrato a Linate il volo con le salme degli italiani - Sono in arrivo in Italia nelle prossime ore le salme dei giovani italiani che hanno perso la vita nell'incendio di Capodanno a Crans- ilgazzettino.it

Cran Montana, tornano in Italia le salme di Giovanni, Achille, Emanulee, Riccardo e Chiara. Come stanno i feriti - È il giorno del rientro in Italia delle salme delle giovane vittime della strage di Capodanno a Crans- msn.com

L'arrivo in Italia dei ragazzi deceduti a Crans Montana è un momento veramente straziante. Tutta l'Italia abbraccia le famiglie delle giovanissime vittime. Auspichiamo che possano avere almeno giustizia! - facebook.com facebook

La commozione di David Vocat, capo dei vigili del fuoco di Crans-Montana, applaudito dalla folla riunita per commemorare le vittime della strage al locale Le Constellation. La sua squadra è stata la prima a intervenire durante l'incendio. Video franceinfo, Le 2 x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.