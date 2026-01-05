Crans-Montana il volo con i feretri delle vittime atterra a Linate
A Crans-Montana, il volo con i feretri delle sei vittime italiane provenienti dalla Svizzera è atterrato all'aeroporto di Linate. L'arrivo, avvenuto in tarda mattinata con un volo di Stato, segna il conclusivo momento di un tragico evento. La notizia riguarda il rientro delle salme e il rispetto per le vittime coinvolte in questa tragedia.
I feretri delle sei vittime italiane sono arrivati in tarda mattinata dalla Svizzera con un volo di Stato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Leggi anche: Crans-Montana, atterrato a Linate il volo di Stato con le 5 vittime italiane
Leggi anche: Chiara Costanzo e Achille Barosi, oggi il rientro delle salme a Milano: a Linate il volo con le vittime di Crans-Montana. La diretta
Oggi Giovanni torna a casa: l’ultimo viaggio con il volo di Stato; Crans-Montana, domani il rientro con volo di Stato di cinque delle sei salme dei giovani italiani; Crans-Montana, 6 le vittime italiane: i feretri in Italia con un volo di Stato; Strage di Crans Montana, atterrato a Linate il C130 con le salme di cinque ragazzi.
Strage Crans Montana, il rientro dei feretri in Italia con il C-130. L'omaggio di La Russa e Sala - Il velivolo dell’Aeronautica Militare atterrerà a Ciampino nel pomeriggio, dove lo attenderanno il ministro degli Esteri Tajani ... tg.la7.it
Crans-Montana, atterrato a Linate il volo con le salme degli italiani - Sono in arrivo in Italia nelle prossime ore le salme dei giovani italiani che hanno perso la vita nell'incendio di Capodanno a Crans- ilgazzettino.it
Cran Montana, tornano in Italia le salme di Giovanni, Achille, Emanulee, Riccardo e Chiara. Come stanno i feriti - È il giorno del rientro in Italia delle salme delle giovane vittime della strage di Capodanno a Crans- msn.com
L'arrivo in Italia dei ragazzi deceduti a Crans Montana è un momento veramente straziante. Tutta l'Italia abbraccia le famiglie delle giovanissime vittime. Auspichiamo che possano avere almeno giustizia! - facebook.com facebook
La commozione di David Vocat, capo dei vigili del fuoco di Crans-Montana, applaudito dalla folla riunita per commemorare le vittime della strage al locale Le Constellation. La sua squadra è stata la prima a intervenire durante l'incendio. Video franceinfo, Le 2 x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.