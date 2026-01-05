Crans-Montana Il feretro di Emanuele Galeppini è arrivato al San Martino Salis e Bucci | Vicini alla famiglia
Il feretro di Emanuele Galeppini, il ragazzo di 17 anni, è arrivato al San Martino e riposa nella cappella del policlinico. I familiari e le autorità esprimono vicinanza alla famiglia in questo momento difficile. Il rosario si terrà domani, 6 gennaio, alle 18.30, con i funerali previsti per l’8 gennaio.
Il diciassettenne portato nella cappella del policlinico. Il rosario domani (6 gennaio) alle 18.30. I funerali l’8 gennaio. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it
