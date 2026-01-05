Crans-Montana Il feretro di Emanuele Galeppini al San Martino | Video

A Crans-Montana, il feretro di Emanuele Galeppini è stato portato nella cappella del San Martino. Il rito religioso si svolgerà domani alle 18.30 con il rosario, mentre i funerali sono previsti per l’8 gennaio. Un momento di commiato per il diciassettenne, accompagnato dal rispetto e dalla sobrietà.

Il diciassettenne portato nella cappella del policlinico. Il rosario domani (6 gennaio) alle 18.30. I funerali l’8 gennaio. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Crans-Montana. Il feretro di Emanuele Galeppini al San Martino | Video Leggi anche: Crans-Montana. Il feretro di Emanuele Galeppini al San Martino. Salis e Bucci: “Vicini alla famiglia” | Video Leggi anche: Strage a Crans-Montana. Il feretro di Emanuele Galeppini è arrivato al San Martino | Aggiornamenti La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Crans-Montana. Il feretro di Emanuele Galeppini è arrivato al San Martino. Salis e Bucci: “Vicini alla famigl…; Un silenzio assordante avvolge la cappella della Chiesa dei Cappuccini all’interno dell’ospedale San Martino. È qui che alle 15.40 è arrivato il feretro di Emanuele Galeppini, il quasi diciassettenne genovese strappato alla vita dal rogo di Capodanno nel local; Crans-Montana, cinque salme rientrate in Italia. Aperte le camere ardenti - I funerali di Chiara Costanzo mercoledì a Milano; Crans Montana, la salma di Emanuele Galeppini a Genova: la famiglia si stringe nel dolore e nel silenzio. Crans-Montana. Il feretro di Emanuele Galeppini è arrivato al San Martino. Salis e Bucci: “Vicini alla famiglia” - Il diciassettenne verrà portato nella cappella del policlinico. ilsecoloxix.it

Crans-Montana, arrivato a Genova il feretro di Emanuele Galeppini: il saluto delle istituzioni al San Martino - Il rientro della salma del giovane morto nell’incendio in Svizzera coordinato dalla Protezione civile regionale È arrivato intorno alle 15:30 a Genova il feretro di Emanuele Galeppini, il giovane dece ... ligurianotizie.it

Crans-Montana, tornata a Genova la salma di Emanuele Galeppini. Il rosario domani sera - La camera ardente alla cappella della chiesa dei frati cappuccini interna al del Policlinico San Martino ... telenord.it

Non ho scritto nulla fino ad oggi sulla tragedia di Crans-Montana perché non riuscivo a trovare le parole adatte. Poi oggi, quando ho visto le bare bianche che rientravano in Italia, mi è scoppiato un dolore al petto che non si può spiegare. Sono scene che spe - facebook.com facebook

Strage Crans Montana, il rientro dei feretri in Italia con il C-130. L'omaggio di La Russa e Sala x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.