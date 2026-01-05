Crans-Montana Il feretro di Emanuele Galeppini al San Martino Salis e Bucci | Vicini alla famiglia

A Crans-Montana si sono svolti i funerali di Emanuele Galeppini, il diciassettenne deceduto. Il suo feretro è stato portato nella cappella del San Martino. Salis e Bucci hanno espresso vicinanza alla famiglia. La cerimonia religiosa si terrà domani alle 18.30, con i funerali programmati per l’8 gennaio.

Crans-Montana: la salma di Emanuele nel primo pomeriggio a Genova - Il governatore Marco Bucci e l'assessore alla protezione civile Giacomo Giampedrone sono a Milano con la famiglia di Emanuele per aspettare l'arrivo del feretro che verrà poi trasferito a Genova, a ... rainews.it

Crans-Montana, il feretro di Emanuele Galeppini atteso a Linate. Poi l’arrivo al San Martino - Il diciassettenne verrà portato nella cappella del policlinico. ilsecoloxix.it

Local Team. . Le salme dei giovani morti in un incendio a Crans-Montana sono arrivate all'aeroporto di Milano Linate, accolte dai familiari e dalle autorità. Tanti i momenti di commozione. "Un momento straziante" ha detto il presidente della Regione Lombardi - facebook.com facebook

Sono stati tutti identificati i 116 feriti nell'incendio di Capodanno di Crans Montana, 83 dei quali sono ancora in ospedale. #ANSA x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.