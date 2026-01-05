Crans-Montana Il feretro di Emanuele Galeppini al San Martino Salis e Bucci | Vicini alla famiglia

A Crans-Montana si sono svolti i funerali di Emanuele Galeppini, il diciassettenne deceduto. Il suo feretro è stato portato nella cappella del San Martino. Salis e Bucci hanno espresso vicinanza alla famiglia. La cerimonia religiosa si terrà domani alle 18.30, con i funerali programmati per l’8 gennaio.

