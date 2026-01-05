Crans-Montana Il feretro di Emanuele Galeppini al San Martino Salis e Bucci | Vicini alla famiglia | Video
A Crans-Montana, il feretro di Emanuele Galeppini è stato portato nella cappella del San Martino. La famiglia, supportata da Salis e Bucci, si prepara ai funerali dell’adolescente, previsti per l’8 gennaio, con il rosario in programma domani alle 18.30. Un momento di raccoglimento per ricordare Emanuele in un’occasione di tristezza condivisa.
Il diciassettenne portato nella cappella del policlinico. Il rosario domani (6 gennaio) alle 18.30. I funerali l’8 gennaio. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it
