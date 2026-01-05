Crans-Montana identificati tutti i 116 feriti
A Crans-Montana sono stati identificati tutti i 116 feriti dell’incendio della notte di Capodanno. Attualmente, 83 persone sono ancora ricoverate in ospedale. Le autorità continuano le operazioni di monitoraggio e assistenza, mentre si valutano le cause dell’incidente. La comunità resta in attesa di ulteriori aggiornamenti sulle condizioni dei coinvolti e sulle misure di sicurezza adottate.
Sono stati identificati tutti i 116 feriti coinvolti nell’incendio scoppiato la notte di Capodanno a Crans-Montana, di questi, 83 restano ricoverati in ospedale. Il bilancio definitivo è stato comunicato dalla polizia del Cantone Vallese, che ha chiarito come il primo conteggio di 119 persone comprendesse anche tre pazienti arrivati in pronto soccorso per cause non legate al rogo. Tra i feriti, la quota più numerosa è rappresentata da cittadini svizzeri, con 21 donne e 47 uomini, seguiti dai francesi, 21 in totale, di cui 10 donne e 11 uomini. Le salme dei giovani morti a Crans-Montana a Linate (Ansa). 🔗 Leggi su Lettera43.it
Local Team. . Le salme dei giovani morti in un incendio a Crans-Montana sono arrivate all'aeroporto di Milano Linate, accolte dai familiari e dalle autorità. Tanti i momenti di commozione. "Un momento straziante" ha detto il presidente della Regione Lombardi - facebook.com facebook
