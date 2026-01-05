Crans-Montana identificati tutti gli italiani Un volo di Stato rimpatrierà i ragazzi | l' arrivo in Italia alle 11.30

A Crans-Montana, alcuni cittadini italiani sono stati identificati, con un volo di Stato previsto per il rientro in Italia alle 11.30. Tra i rimpatriati figura anche Emanuele Galeppini, originario di Genova. La Procura di Roma si prepara ad avviare un’indagine parallela in merito agli eventi recenti.

Rientro a Linate: tra loro il genovese Emanuele Galeppini. La Procura di Roma pronta ad aprire un'indagine parallela. Incendio Crans-Montana, identificate tutte le 40 vittime. Pm: «Non ci sono i termini per arrestare i gestori»; Strage di Crans-Montana, l'ambasciatore: Le sei vittime identificate saranno portate in Italia - Identificati tutti gli italiani morti, sono sei. Oggi il rimpatrio delle salme; Crans Montana, indagati per omicidio colposo i gestori del locale

Crans-Montana, identificati tre morti italiani: «Sono Giovanni Tamburi, Emanuele Galeppini e Achille Barosi». Tutti i nomi - Sono state ufficialmente identificate le prime tre vittime italiane della tragedia di Capodanno al Constellation di Crans Montana: sono i sedicenni Giovanni Tamburi, Achille Barosi ed ... leggo.it

Crans-Montana: identificate tutte le 40 vittime, sei sono italiane - Da, qui via terra, i feretri dei sedicenni Achille Barosi e Chiara Costanzo arriveranno nel capoluogo lombardo, quello del ... ansa.it

Da Crans Montana al Venezuela, in ogni emergenza, nei momenti più difficili, Antonio Tajani è presente. Con impegno, con rispetto, con umanità. Sempre a tutela dei nostri connazionali. Siamo orgogliosi del suo lavoro per l’Italia. - facebook.com facebook

Crans-Montana, residenti in marcia silenziosa per le vittime dell'incendio A Crans-Montana, marcia silenziosa per le vittime dell'incendio mortale. Vigili del fuoco e residenti rendono omaggio nella località sciistica svizzera. x.com

