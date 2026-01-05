Crans-Montana i pm | I gestori non possono essere arrestati ecco perché
Le indagini della procura di Crans-Montana riguardo l'incendio nel locale
Le indagini della procura e della polizia del Canton Vallese sull'incendio divampato la notte di Capodanno nel locale "Le Constellation" a Crans-Montana ( Svizzera ) hanno stabilito che il rogo è stato innescato dall'uso di "fontane" pirotecniche: dispositivi non metallici che producono scintille e fiamme, progettati per essere fissati a terra, a un supporto o tenuti in mano. I testimoni hanno descritto una propagazione rapidissima del fuoco, con grande quantità di fumo e calore intenso.L'inchiesta proseguirà analizzando il fascicolo comunale, la conformità dei lavori eseguiti dai responsabili, i materiali impiegati (in particolare quelli del soffitto), le vie di emergenza, le attrezzature antincendio e il rispetto delle norme di sicurezza. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
Incendio Crans-Montana, identificate tutte le 40 vittime. Pm: «Non ci sono i termini per arrestare i gestori»; La tragedia di Crans Montana, i pm svizzeri dicono no all’arresto dei gestori del bar: Nessun pericolo di fuga; Strage di Crans-Montana – La pm conferma: “Fuoco partito da alcune candele”; La pm svizzera: 'I Moretti non fuggiranno, non possiamo arrestarli'.
Crans Montana, domani volo di Stato per le salme dei giovani italiani; la Pm: “I titolari del locale non saranno arrestati” - Completata l'identificazione di tutte le 40 vittime del Constellation, la maggior parte erano minorenni ... dire.it
Strage di Crans-Montana, indagati per omicidio colposo i due gestori del locale - È stata aperta un’indagine penale contro Jessica e Jacques Moretti, i due proprietari francesi del locale "Le Costellation di Crans- internapoli.it
Strage di Crans-Montana – La pm conferma: “Fuoco partito da alcune candele”. L’ambasciatore: “C’erano altre uscite ma ostruite dalle fiamme” - La procuratrice: 'Fuoco partito da candele scintillanti sullo champagne' che hanno innescato un flashover ... ilfattoquotidiano.it
Crans-Montana, residenti in marcia silenziosa per le vittime dell'incendio A Crans-Montana, marcia silenziosa per le vittime dell'incendio mortale. Vigili del fuoco e residenti rendono omaggio nella località sciistica svizzera. x.com
Ieri sera, tra le vittime della tragedia di Crans-Montana, è stato identificato anche Achille Barosi, 16enne, studente del liceo artistico delle Orsoline di Milano. Esprimo profondo cordoglio ai genitori, agli amici e ai compagni di scuola. La nostra vicinanza va anc - facebook.com facebook
