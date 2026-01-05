Crans-Montana i pm | I gestori non possono essere arrestati ecco perché

Le indagini della procura di Crans-Montana riguardo l'incendio nel locale

Le indagini della procura e della polizia del Canton Vallese sull'incendio divampato la notte di Capodanno nel locale "Le Constellation" a Crans-Montana ( Svizzera ) hanno stabilito che il rogo è stato innescato dall'uso di "fontane" pirotecniche: dispositivi non metallici che producono scintille e fiamme, progettati per essere fissati a terra, a un supporto o tenuti in mano. I testimoni hanno descritto una propagazione rapidissima del fuoco, con grande quantità di fumo e calore intenso.L'inchiesta proseguirà analizzando il fascicolo comunale, la conformità dei lavori eseguiti dai responsabili, i materiali impiegati (in particolare quelli del soffitto), le vie di emergenza, le attrezzature antincendio e il rispetto delle norme di sicurezza. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

