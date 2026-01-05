Crans-Montana giovani italiani morti nell’incendio del pub | le scuole di Messina osservano un minuto di silenzio
Il 7 gennaio, le scuole di Messina e della provincia terranno un minuto di silenzio in ricordo delle giovani vittime dell’incendio nel pub Le Constellation di Crans-Montana, avvenuto a Capodanno. Un momento di rispetto e riflessione per onorare la memoria dei giovani italiani che hanno perduto la vita in quella tragedia.
Mercoledì 7 gennaio tutte le scuole italiane, comprese quelle di Messina e provincia, osserveranno un minuto di silenzio in memoria delle vittime del tragico incendio divampato a Capodanno nel pub Le Constellation di Crans-Montana, in Svizzera. L’iniziativa è stata disposta dal Ministro. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
Leggi anche: Strage Crans-Montana, il 7 gennaio un minuto di silenzio in tutte le scuole
Leggi anche: Un minuto di silenzio nelle scuole italiane per le vittime di Crans-Montana
Crans-Montana, domani il rientro con volo di Stato di cinque delle sei salme dei giovani italiani; Strage Crans-Montana: i sei giovani italiani che hanno perso la vita; Crans-Montana, Bertolaso: in corso trasferimento altri italiani feriti; Ballavano e filmavano senza capire il pericolo: a Crans-Montana italiani ancora dispersi, 15enne di Cantù al Niguarda.
Crans-Montana, oggi l'arrivo a Roma e Milano delle salme dei giovani italiani morti nella strage - Sono in arrivo in Italia nelle prossime ore le salme dei giovani italiani che hanno perso la vita nell'incendio di Capodanno a Crans- ilmessaggero.it
Crans-Montana, oggi il rimpatrio della salme dei giovani italiani - Il rientro in Italia con un volo di Stato: arrivi previsti a Milano Linate e Roma Ciampino, con l’accoglienza delle più alte cariche istituzionali ... ilgiornale.it
Crans-Montana, oggi l’arrivo delle salme dei giovani italiani - Un volo dell'Aeronautica militare riporterà oggi in Italia le giovanissime vittime italiane dell'incendio di Capodanno nella svizzera Crans- repubblica.it
Il C130 militare riporta in Italia le vittime dell’incendio di Capodanno a Crans-Montana. Tajani: «Non li abbiamo mai lasciati soli» x.com
Da Crans Montana al Venezuela, in ogni emergenza, nei momenti più difficili, Antonio Tajani è presente. Con impegno, con rispetto, con umanità. Sempre a tutela dei nostri connazionali. Siamo orgogliosi del suo lavoro per l’Italia. - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.