crans montana decollato il volo di stato per il rimpatrio di cinque vittime italiane

Alle 12:09 dall’aeroporto di Sion è decollato un C130 dell’Aeronautica Militare con le salme di cinque delle sei vittime italiane dell’incendio di Crans-Montana, avvenuto nella notte di Capodanno. Il rimpatrio rappresenta un momento di lutto e di solidarietà per le famiglie coinvolte, che attendono il rientro dei propri cari in Italia.

È decollato alle 12:09 dall’aeroporto di Sion, in Svizzera, l’aereo C130 dell’Aeronautica Militare con a bordo le salme di cinque dei sei ragazzi italiani morti nell’ incendio scoppiato nella notte di Capodanno in un bar di Crans-Montana in Svizzera. Il volo di Stato atterrerà a Milano Linate. I feretri a bordo sono di Chiara Costanzo, Achille Barosi, Giovanni Tamburi, Emanuele Galeppini e Riccardo Minghetti. Dopo l’arrivo, le salme saranno trasferite a Milano, Bologna e Genova via terra. Il C130 proseguirà poi per Roma, dove arriverà all’aeroporto di Ciampino Militare intorno alle 15.30. A Linate presente anche La Russa. 🔗 Leggi su Lapresse.it

