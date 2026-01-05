Crans-Montana cos’è successo all’arrivo delle salme delle vittime italiane | fiumi di lacrime

All’aeroporto militare di Milano Linate, lunedì 5 gennaio, sono state accolte le salme di quattro delle sei vittime italiane della tragedia di Crans-Montana. L’arrivo ha suscitato emozioni intense, con lacrime e momenti di commozione tra familiari e amici. Un momento di grande dolore che ha segnato il ritorno dei defunti in Italia, portando alla luce il lutto e la solidarietà nazionale di fronte a questa tragedia.

– I feretri di quattro delle sei vittime italiane della tragedia di Crans-Montana hanno lasciato l’aeroporto militare di Milano Linate nel primo pomeriggio di lunedì 5 gennaio. Le salme erano arrivate dalla Svizzera in tarda mattinata a bordo di un volo di Stato dell’Aeronautica militare, accolte sulla pista da autorità civili e istituzionali in un clima di profonda commozione. . Due delle giovani vittime, Chiara Costanzo e Achille Barosi, entrambe milanesi, resteranno a Milano in attesa dell’allestimento della camera ardente e dei funerali. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Crans-Montana, cos’è successo all’arrivo delle salme delle vittime italiane: fiumi di lacrime Leggi anche: Crans-Montana: l’aereo con le salme delle vittime italiane lascia la Svizzera Leggi anche: Strage di Crans-Montana, oggi il rientro delle salme delle vittime italiane. L’ambasciatore: «Il soffitto del locale non era ignifugo» – La diretta Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Crans-Montana l’ipotesi dietro la tragedia | ecco cos’è il fenomeno del flashover; Cos’è l’effetto flashover che ha scatenato la tragedia di Crans-Montana. Strage Crans-Montana, ecco cosa è successo veramente all’interno del locale - Montana: cosa è successo nel bar Le Constellation, come si è propagato l’incendio e che cos’è il flashover che ha causato decine di vittime ... panorama.it

Strage di Crans-Montana, cos’è successo nel bar dal flashover all’uscita: cause e dinamica della tragedia - Cos'è successo nel bar di Crans Montana dove più esplosioni hanno portato alla morte di oltre 40 persone? virgilio.it

Crans-Montana, ecco cosa è successo: l'istante immortalato, poi il fuoco inarrestabile, le candele - Il countdown, brindisi e poi: "Una carneficina, impossibile scappare dal muro di fuoco": i racconti: "Porta troppo stretta", nei pronto soccorso caos e "odore di bruciato" ... msn.com

L'arrivo in Italia dei ragazzi deceduti a Crans Montana è un momento veramente straziante. Tutta l'Italia abbraccia le famiglie delle giovanissime vittime. Auspichiamo che possano avere almeno giustizia! - facebook.com facebook

Strage di Crans Montana, rimpatriate le salme delle vittime italiane. Il volo di Stato è decollato da Sion ed è atterrato a Milano Linate #ANSA x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.