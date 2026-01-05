Crans-Montana atterrato a Linate il volo con le salme dei ragazzi italiani

È atterrato all’aeroporto di Milano Linate il volo dell’Aeronautica militare con le salme di cinque delle sei giovani vittime dell’incendio di Capodanno a Crans-Montana. Le famiglie e le autorità italiane si preparano a gestire il tragico evento, che ha coinvolto ragazzi provenienti da diverse regioni. Il ritorno dei corpi rappresenta un momento di grande dolore e di vicinanza per le persone colpite.

È atterrato all'aeroporto di Milano Linate il volo dell' Aeronautica militare che ha riportato in Italia cinque delle sei giovanissime vittime italiane dell'incendio di Capodanno a Crans-Montana. A bordo del C-130 i feretri di Achille Barosi, Giovanni Tamburi, Emanuele Galeppini, Chiara Costanzo e Riccardo Minghetti. Non era sul volo il feretro di Sofia Prosperi, italo-svizzera residente a Lugano. Intanto è stato completato il tragico bilancio: identificate tutte le 40 vittime, nove delle quali minorenni, la più giovane aveva 14 anni. «Una tragedia evitabile», ha commentato l'ambasciatore italiano Gian Lorenzo Cornado.

