Crans-Montana atterrato a Linate aereo C-130 con le salme ambasciatore Cornado | In Italia i gestori sarebbero stati arrestati - VIDEO

L'aereo C-130 con le salme di cinque italiani deceduti a Crans-Montana è atterrato all'aeroporto di Milano Linate. L'ambasciatore Cornado ha commentato la situazione, sottolineando come in Italia i gestori avrebbero potuto essere arrestati. La vicenda solleva interrogativi sulla gestione delle emergenze e sulle responsabilità nelle operazioni di recupero.

È atterrato all'aeroporto di Milano l'aereo C-130 con 5 delle 6 salme degli italiani che hanno perso la vita a Crans-Montana È atterrato a Linate l'aereo C-130 con 5 delle 6 salme degli italiani che hanno perso la vita a Crans-Montana. Il volo dell'aeronautica militare è rientrato in Italia i. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Crans-Montana, atterrato a Linate aereo C-130 con le salme, ambasciatore Cornado: "In Italia i gestori sarebbero stati arrestati" - VIDEO Leggi anche: Atterrato a Linate il volo di Stato con le salme dei morti italiani di Crans-Montana. L’ambasciatore: «I titolari da noi sarebbero stati arrestati» – Il diretta Leggi anche: Incendio Crans-Montana, l’ambasciatore italiano: “Da noi i gestori sarebbero stati arrestati” – Video Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Strage di Crans Montana, atterrato a Linate il C130 con le salme di cinque ragazzi; Le vittime italiane di Crans Montana a bordo del C130 dell’Aeronautica in partenza per l’Italia; Oggi Giovanni torna a casa: l’ultimo viaggio con il volo di Stato; Crans-Montana, arrivate a Milano le salme dei ragazzi italiani: Le famiglie delle vittime chiedono giustizia. Strage Crans-Montana, a Linate il C 130 con le salme di 5 ragazzi italiani - Video - 130 dell’Aeronautica militare con a bordo le salme di 5 dei sei ragazzi italiani deceduti nell’incendio di Crans Montana è atterrato all’aeroporto militare di Milano Linate. adnkronos.com

Crans-Montana, atterrato a Linate il C-130 che rimpatria cinque vittime italiane - Posticipato l'arrivo di un altro ragazzo ricoverato a Zurigo, al momento non tras ... rainews.it

Crans-Montana, atterrato a Linate il volo con le salme degli italiani - Sono in arrivo in Italia nelle prossime ore le salme dei giovani italiani che hanno perso la vita nell'incendio di Capodanno a Crans- ilgazzettino.it

L'arrivo in Italia dei ragazzi deceduti a Crans Montana è un momento veramente straziante. Tutta l'Italia abbraccia le famiglie delle giovanissime vittime. Auspichiamo che possano avere almeno giustizia! - facebook.com facebook

La commozione di David Vocat, capo dei vigili del fuoco di Crans-Montana, applaudito dalla folla riunita per commemorare le vittime della strage al locale Le Constellation. La sua squadra è stata la prima a intervenire durante l'incendio. Video franceinfo, Le 2 x.com

