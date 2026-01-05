Crans Montana atterrate in Italia le salme di Giovanni Achille Emanuele Riccardo e Chiara Vogliamo giustizia
Sono arrivate in Italia le salme di Giovanni, Achille, Emanuele, Riccardo e Chiara, le giovani vittime della tragedia di Capodanno a Crans-Montana. Le famiglie chiedono giustizia e rispetto per le vite spezzate. Un momento di dolore e riflessione, mentre si avvia il percorso di riconciliazione e ricerca di verità.
È il giorno del rientro in Italia delle salme delle giovane vittime della strage di Capodanno a Crans-Montana. Il volo è partito con un'ora di ritardo dall'aeroporto militare. 🔗 Leggi su Leggo.it
