Crans Montana atterrate in Italia le salme di Giovanni Achille Emanuele Riccardo e Chiara Come stanno i feriti

Sono arrivati in Italia i corpi di Giovanni, Achille, Emanuele, Riccardo e Chiara, vittime della tragica sparatoria di Capodanno a Crans-Montana. Le autorità stanno monitorando le condizioni dei feriti, mentre si prosegue con le indagini per chiarire quanto accaduto. Un momento di dolore e riflessione, nel rispetto delle persone coinvolte e delle loro famiglie.

