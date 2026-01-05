Crans-Montana Antonella Clerici furiosa | Schifoso e indegno giudicare i ragazzi Senza empatia siamo delle bestie

Il 5 gennaio 2026, su Rai Uno, torna “È sempre mezzogiorno”, condotto da Antonella Clerici. Recentemente, l’anchorman ha espresso la sua indignazione per alcune valutazioni sui giovani, sottolineando l’importanza dell’empatia e del rispetto. In un contesto mediatico in continua evoluzione, le parole di Clerici invitano a riflettere sull’importanza di un approccio umanamente attento e rispettoso nei confronti delle nuove generazioni.

