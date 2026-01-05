Crans-Montana Antonella Clerici furiosa | Schifoso e indegno giudicare i ragazzi Senza empatia siamo delle bestie
Il 5 gennaio 2026, su Rai Uno, torna “È sempre mezzogiorno”, condotto da Antonella Clerici. Recentemente, l’anchorman ha espresso la sua indignazione per alcune valutazioni sui giovani, sottolineando l’importanza dell’empatia e del rispetto. In un contesto mediatico in continua evoluzione, le parole di Clerici invitano a riflettere sull’importanza di un approccio umanamente attento e rispettoso nei confronti delle nuove generazioni.
5 gennaio 2026 e su Rai Uno va in onda “È sempre mezzogiorno”, il programma che Antonella Clerici conduce al mattino. La presentatrice, da sempre molto attenta anche alle tematiche legate all'attualità, esordisce parlando della tragedia di Capodanno a Crans-Montana.Le parole di Antonella Clerici. 🔗 Leggi su Today.it
A Crans-Montana il divertimento, lo sport la gioia di sciare si sono fermati in un abbraccio collettivo verso il cielo, verso le giovani vittime di una tragedia che dovrà trovare delle risposte e responsabilità - facebook.com facebook
