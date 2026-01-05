Crans-Montana amici e familiari alla camera ardente di Achille Barosi a Milano

A Milano sono aperte le camere ardenti per Achille Barosi e Chiara Costanzo, tra le giovani vittime della tragedia di Crans-Montana in Svizzera. La città si stringe nel ricordo di chi ha perso la vita in questa tragica occasione, offrendo un momento di commozione e rispetto per i familiari e amici.

Aperte a Milano le camere ardenti per Achille Barosi e Chiara Costanzo, due delle giovani vittime della tragedia di Crans-Montana in Svizzera. Le salme sono rientrate lunedì mattina a bordo di un aereo dell'Aeronautica Militare atterrato all'aeroporto di Linate. Nelle immagini la camera ardente di Achille Barosi allestita nella Basilica di Sant'Ambrogio, dove mercoledì 7 gennaio saranno celebrati i funerali. Per Chiara Costanzo la camera ardente è stata allestita nella cappella del Collegio San Carlo, frequentato dalla ragazza, mentre i funerali si terranno mercoledì pomeriggio nella chiesa di Santa Maria delle Grazie.

Strage Crans-Montana: i genitori di Chiara Costanzo e Achille Barosi uniti in un abbraccio struggente a Linate - Il commovente abbraccio dei genitori di Chiara Costanzo e Achille Barosi all’arrivo delle salme a Linate: un momento di profondo cordoglio e dolore. notizie.it

Giovanni Tamburi, Emanuele Galeppini, Achille Barosi, Chiara Costanzo, Riccardo Minghetti e Sofia Prosperi: camera ardente e funerali delle vittime di Crans Montana - Ora che le salme sono tornate in Italia, familiari, amici e comunità sono pronti a dare l'ultimo saluto alle giovani vittime dell'incendio di Capodanno al bar Le Constellation ... leggo.it

Local Team. . Le salme dei giovani morti in un incendio a Crans-Montana sono arrivate all'aeroporto di Milano Linate, accolte dai familiari e dalle autorità. Tanti i momenti di commozione. "Un momento straziante" ha detto il presidente della Regione Lombardi - facebook.com facebook

Sono stati tutti identificati i 116 feriti nell'incendio di Capodanno di Crans Montana, 83 dei quali sono ancora in ospedale. #ANSA x.com

