Crans identificati tutti i 116 feriti

Il 15 giugno, a seguito dell’incendio di Capodanno a Crans-Montana, sono stati identificati tutti i 116 feriti coinvolti. Attualmente, 83 di loro sono ancora sotto assistenza medica. La collaborazione tra le autorità e gli operatori sanitari ha permesso di ricostruire il quadro delle persone coinvolte, offrendo un quadro chiaro sulla situazione e sui progressi nel loro percorso di recupero.

Roghi Crans-Montana (VS): identificati tutti i feriti - Tutte le persone rimaste ferite in seguito all'incendio del bar «Le Constellation» di Crans- bluewin.ch

Crans-Montana: identificati tutti i feriti, sono 116 - Crescono i dubbi sul locale, per il quale era stata presentata una domanda di ampliamento ... rsi.ch

Crans-Montana, l’annuncio dell’ambasciatore: tutti identificati, la decisione del governo - facebook.com facebook

PODCAST | Trump minaccia un secondo attacco in Venezuela e punta alla Groenlandia. Crans-Montana, tutti identificati i sei ragazzi italiani morti #ANSA x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.