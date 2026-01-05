Crans identificati tutti i 116 feriti
Il 15 giugno, a seguito dell’incendio di Capodanno a Crans-Montana, sono stati identificati tutti i 116 feriti coinvolti. Attualmente, 83 di loro sono ancora sotto assistenza medica. La collaborazione tra le autorità e gli operatori sanitari ha permesso di ricostruire il quadro delle persone coinvolte, offrendo un quadro chiaro sulla situazione e sui progressi nel loro percorso di recupero.
15.06 Sono stati tutti identificati i 116 feriti nell'incendio di Capodanno di Crans-Montana, 83 dei quali sono ancora in ospedale. Lo rende noto la polizia del Vallese. Gli svizzeri sono i più numerosi, molti anche i feriti francesi. Il numero iniziale di 119, oltre alle 40 vittime, comprendeva tre persone che nella notte di Capodanno erano finite in ospedale ma per altri motivi, è stato precisato. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
