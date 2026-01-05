Costi Energia Confartigianato | Le PMI padovane spendono troppo rispetto ai concorrenti europei
Secondo un’analisi dell’Ufficio Studi di Confartigianato Imprese, le micro e piccole imprese della provincia di Padova affrontano costi energetici più elevati rispetto ai concorrenti europei. La differenza di prezzo dell’energia elettrica nel primo semestre 2025 evidenzia una disparità che può incidere sulla competitività delle aziende locali. È importante monitorare questa situazione per individuare possibili interventi a supporto delle imprese.
Secondo un’elaborazione dell’Ufficio Studi di Confartigianato Imprese, sulla base del differenziale di prezzo dell’energia elettrica registrato nel primo semestre 2025, le micro e piccole imprese della provincia di Padova sostengono un costo dell’energia significativamente più elevato rispetto ai. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Leggi anche: Confartigianato Cesena lancia l'assicurazione catastrofale per le Pmi
Leggi anche: Confartigianato Cesena lancia l'assicurazione catastrofale per le Pmi
Bollette, mazzata per le pmi dell’Isola: 147 milioni di costi in più rispetto alle media Ue -; Pmi sarde, l’energia costa di più; Bollette folli in Sardegna: le piccole imprese per l'energia pagano 147 milioni in più del resto d'Europa; Caro energia per le pmi sarde, +147milioni rispetto alla media Ue.
Granelli, Pmi schiacciate dai costi energia, servono riforme - Le piccole e medie imprese italiane continuano a pagare il prezzo più alto d'Europa per l'energia elettrica, con tariffe fino a 53 euro per megawattora, contro i 3- ansa.it
Il caro energia frena le piccole imprese: in Piemonte 181 milioni di extra-costi rispetto alla media europea - Felici (Confartigianato): “Ridurre gli oneri impropri in bollette e diversificare le fonti” ... targatocn.it
Bollette, mazzata per le pmi dell’Isola: 147 milioni di costi in più rispetto alle media Ue - Allarme di Confartigianato sulle spese per l’energia elettrica: «Serve più equità, le piccole attività dell’Isola non sono un bancomat» ... unionesarda.it
Emergenza Energia “I costi energetici insostenibili sono uno dei principali ostacoli allo sviluppo e alla competitività delle imprese.” Serve un cambio di rotta. Riformare la composizione della bolletta, ridurre gli oneri e introdurre più concorrenza per tutelare dav - facebook.com facebook
"In più occasioni Musk ha spiegato un concetto semplice: «Quando l’energia è abbondante e a basso costo, tutto diventa più economico: cibo, trasporti, acqua, comunicazioni». In quest’ottica, l’obiettivo di Elon di raggiungere lo Spazio non è per fuggire un do x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.