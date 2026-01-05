Costa d’Avorio-Burkina Faso Coppa d’Africa 06-01-2026 ore 20 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici
Analisi e aggiornamenti su Costa d’Avorio-Burkina Faso, ottavo di finale della Coppa d’Africa in programma il 6 gennaio 2026 alle ore 20:00. In questa pagina troverai le formazioni ufficiali, le quote delle scommesse e i pronostici più recenti, per seguire con attenzione l’ultimo match del turno. Un confronto tra due squadre competitive, con l’obiettivo di proseguire il cammino nel torneo.
Ultimo ottavo di finale in programma in coppa d’Africa ed il turno dei campioni uscenti della Costa d’Avorio che scendono in campo contro il Burkina Faso. Gli Elefanti vengono da un girone vinto grazie al maggior numero di gol segnati contro il Camerun, concluso senza sconfitte ma pareggiando lo scontro diretto proprio contro i leoni indomabili. Non hanno dato una grandissima impressione Kossounou e compagni, . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
