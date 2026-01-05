Così Pier Silvio può sfruttare il caso Corona per tagliare Signorini definitivamente

Pier Silvio Berlusconi, vicepresidente di Mediaset dal 2000, potrebbe approfittare della situazione legata a Corona per riconsiderare la posizione di Signorini all’interno della rete. La gestione strategica del gruppo mira a consolidare la programmazione e l’immagine aziendale. La vicenda offre un’occasione per valutare eventuali cambiamenti nei ruoli di figure di rilievo, mantenendo un equilibrio tra attenzione all’audience e coerenza editoriale.

Pier Silvio Berlusconi governa Mediaset dal 2000, cioè da quando è stato nominato vicepresidente del gruppo. E in questi 25 anni ha certamente voluto lasciare il suo segno, rivendicando i successi personali e marcando, quando ha potuto, una discontinuità con il geniale e ingombrante padre Silvio. Voi per questioni di linea editoriale, vuoi anche per raggiunti limiti di età dei suoi protagonisti, Pier Silvio si è trovato a smontare, pezzo per pezzo, la tivù pensata dal Cavaliere. Se è stato accompagnato alla porta persino Mike Bongiorno.. Tanto per fare alcuni esempi: Mike Bongiorno finì di essere un personaggio significativo per Mediaset nel 2003, quando Pier Silvio decise di chiudere l’avventura de La ruota della fortuna, condotta da Mike per decenni. 🔗 Leggi su Lettera43.it

