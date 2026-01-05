Così a Roma i vigili del fuoco hanno salvato due donne intrappolate nel loro appartamento allagato

Nella notte a Trigoria, due donne sono state salvate dai vigili del fuoco dopo essere rimaste intrappolate in un appartamento seminterrato allagato. L’intervento si è reso necessario a causa di un improvviso allagamento, che ha creato una situazione di emergenza. Le operazioni di soccorso sono durate alcuni minuti e hanno permesso di mettere in sicurezza le persone coinvolte.

