A gennaio 2026, Netflix propone un'ampia selezione di contenuti, tra nuove stagioni di serie popolari, film di diversi generi e ritorni di titoli amati dal pubblico. Questa guida presenta dieci titoli imperdibili, offrendo un panorama vario che spazia dal grande cinema al romance contemporaneo, per aiutarti a scegliere cosa guardare durante il nuovo inizio dell'anno.

T ra nuove stagioni delle serie tv molto attese e film che spaziano dal grande cinema al romance contemporaneo, ecco cosa vedere su Netflix a gennaio 2026. Dieci titoli da non perdere. “The Rip – Soldi sporchi” Film. Dal 16 gennaio Ben Affleck e Matt Damon tornano a lavorare insieme. Dopo aver scoperto milioni di dollari in contanti in una casa di stoccaggio abbandonata, la fiducia all’interno di una squadra di poliziotti di Miami inizia a vacillare. “Bridgerton” Quarta stagione. Parte 1. Dal 29 gennaio Nel 2026 sta per tornare la serie in costume più amata di Netflix: Bridgerton. Nella quarta stagione il bohémien secondogenito Benedict Bridgerton rifiuta di sistemarsi, nonostante le insistenti richieste della madre Lady Violet Bridgerton. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Cosa vedere su Netflix a gennaio: 10 titoli imperdibili tra nuove uscite, classici intramontabili e ritorni amatissimi

Leggi anche: Paramount+: le nuove uscite di novembre: tra commedia, riflessione e grandi ritorni

Leggi anche: Tutte le nuove uscite Netflix di gennaio 2026

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

18 nuove serie tv Netflix da vedere a Gennaio 2026; Le serie e i film da vedere su Netflix questa settimana di Capodanno 2026; 10 film e le serie tv da vedere su Netflix a gennaio 2026; Cosa guardare su Netflix a gennaio? Tutte le novità tra film, serie TV e originals.

Cosa guardare su Netflix a gennaio? Tutte le novità tra film, serie TV e originals - Quali sono le novità da vedere a gennaio 2026 su Netflix tra film, serie TV e originals? tuttotech.net