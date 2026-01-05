Cosa rischiano Alfonso Signorini e Fabrizio Corona | parla l’avvocato dei vip

L'avvocato dei vip analizza la situazione di Alfonso Signorini e Fabrizio Corona, coinvolti in una vicenda che riguarda settori come televisione, web e giustizia. La loro posizione legale e i potenziali rischi sono al centro di un dibattito che interessa il mondo dello spettacolo e non solo. Un quadro chiaro e obiettivo delle implicazioni legali che coinvolgono i due protagonisti.

Alfonso Signorini e Fabrizio Corona restano al centro di una vicenda che intreccia tv, web e tribunali. A provare a tradurre il caos mediatico in termini giuridici è Leonardo D’Erasmo, spesso definito “avvocato dei vip”, intervenuto con una lunga analisi sulle possibili implicazioni dopo le puntate di Falsissimo. Sul tavolo ci sono due binari distinti: scopriamoli insieme. Nuovo video di Antonio Medugno su Alfonso Signorini Il quadro su Signorini e Corona: due denunce e un caso ancora aperto. Secondo la ricostruzione riportata nell’intervista, la storia si muove su un terreno “doppio” e delicato. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

