Cosa hanno chiesto ad Alexa gli italiani nel 2025? Con chi è sposata Giorgia l’altezza di Carlo Conti il patrimonio di Elon Musk e chi è la forte tosta indipendente Marcella Bella

Da ilfattoquotidiano.it 5 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel 2025, gli italiani hanno rivolto ad Alexa domande su personaggi noti, curiosità personali e informazioni pratiche. Amazon ha reso pubblica la classifica delle richieste più frequenti, che spaziano da dettagli su celebrità a esigenze quotidiane. Questa panoramica offre uno sguardo sulle curiosità e le priorità del pubblico italiano, riflettendo come la tecnologia si integri nella vita di tutti i giorni.

Un nuovo anno è iniziato, ma cosa hanno chiesto gli italiani ad Alexa nel 2025. Amazon ha reso pubblica la speciale classifica tra domande scontate e no e bisogni quotidiani. Tra le domande che spiccano e che sono emerse dall’analisi effettuata: “Quanto dista la luna dalla Terra?”, “Quanto è alta la Torre Eiffel?” e “Quante persone popolano la Terra?”. Ma anche la quotidianità ha fatto da padrona: “Per quanto tempo cuocere un uovo sodo?” e, sul fronte dell’attualità economica, “Qual è il valore di Bitcoin?”. A completare il quadro, l’immaginario magico tipico della stagione invernale: “Dove vive Babbo Natale?”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

