Cosa fare per l’Epifania 2026 a Milano | eventi in città per festeggiare la Befana

Per l’Epifania 2026 a Milano sono previsti diversi eventi che animano la città il 6 gennaio. Tra le iniziative principali, il tradizionale Corteo dei Re Magi, la Befana Motociclista e la Befana Vigile offrono occasioni di intrattenimento e tradizione. Un’occasione per vivere la città e rispettare le consuete celebrazioni di questa festività, con attività pensate per tutta la famiglia.

Cosa fare per l'Epifania 2026 a Milano: eventi in città per festeggiare la Befana - Per martedì 6 gennaio sono in programma numerosi eventi, tra cui il tradizionale Corteo dei Re Magi, la Befana

Cosa fare in Lombardia per l'Epifania 2026: eventi e gite fuori porta - Eventi, tradizioni e gite fuori porta: in Lombardia l'Epifania 2026 si festeggia tra cortei, Befane volanti e presepi viventi.

