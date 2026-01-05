Cosa farà il Comune con la multa alla Casa Pia?
Il Comune si trova ora a dover affrontare le conseguenze di una multa elevata a un’auto di servizio della Casa Pia. La gestione di questa situazione richiede trasparenza e chiarezza nelle comunicazioni ufficiali, per garantire un’informazione corretta ai cittadini e mantenere la credibilità delle istituzioni coinvolte. È importante monitorare gli sviluppi e le eventuali risposte ufficiali per comprendere le azioni adottate in seguito a questo episodio.
"Chissà quale comunicato o video social faranno adesso per salvarsi dall'imbarazzo della multa elevata a un'auto di servizio della Casa Pia?". Se lo chiedono da Casa Riformista. La nota, inviata da Gianni Ulivelli, va all'attacco dell'amministrazione comunale di Arezzo. E prosegue: "Magari.
