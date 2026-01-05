Corriere dello Sport – Thiago Silva torna al Porto a 41 anni | il messaggio sui social

Thiago Silva torna al Porto a 41 anni, confermando la sua lunga carriera. Dopo quasi ventidue anni, il difensore brasiliano ha condiviso sui social la sua soddisfazione per questa nuova esperienza. La sua presenza rappresenta un esempio di professionalità e dedizione nel mondo del calcio. Questa transizione segna un importante capitolo nel percorso di un atleta che continua a mantenere un alto livello di prestazioni.

2026-01-05 11:39:00 Arrivano conferme dal Corriere dello Sport: “Sono al Porto dopo quasi ventidue anni e sono molto felice”. Così Thiago Silva dopo l’annuncio ufficiale del suo ingaggio da parte del clun portoghese nelle scorse settimane. Il quarantunenne difensore brasiliano è tornato in Portogallo ventidue anni dopo la sua prima esperienza con il club portoghese. Thiago Silva da Farioli dopo la risoluzione del contratto con il Fluminense. Le parole di Thiago Silva sui social, condivise dall’account ufficiale del Porto, allenato dall’italiano Farioli, sono state postate insieme a immagini della sua accoglienza. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

