Corriere dello Sport – perché il giocatore potrebbe tornare a Milano

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, potrebbe esserci un ritorno del giocatore a Milano durante la prossima sessione di mercato invernale. Al momento, non ci sono smentite ufficiali e la notizia sta attirando l’attenzione degli appassionati. La situazione resta da seguire, mentre si delineano le possibili implicazioni per le squadre coinvolte.

2026-01-04 10:23:00Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata dal Corriere: L ’alba della sessione invernale di mercato sta già regalando la sua prima telenovela. Con l’Inter protagonista, nella speranza di riportare a Milano un giocatore che proprio in nerazzurro aveva fatto il grande exploit grazie al quale si era meritato i palcoscenici più importanti in Europa. Una possibile opportunità a tutti gli effetti, a patto però che la trattativa si concluda a stretto giro. Non oltre la prossima settimana, per intenderci. Dal punto di vista tecnico non ci sarebbero controindicazioni: ad Appiano Gentile sono tutti convinti che Joao Cancelo darebbe da subito una grande mano, rendendo meno complicata la lunga attesa verso il rientro di Dumfries. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Corriere dello Sport – perché il giocatore potrebbe tornare a Milano Leggi anche: Corriere dello Sport – in estate potrebbe partire per 25 milioni Leggi anche: Prima pagina Corriere dello Sport: “Milan, il pressing di Leao. Convincere Allegri per tornare titolare” Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Corriere dello Sport – perché i loro rinnovi sono una priorità. Monza, Keita: Voglio tornare in A con il Monza. Con Inzaghi potevo tornare all'Inter Prime pagine giornali sportivi oggi: il Napoli sui media Il Corriere dello Sport Campania: "Conta solo il Napoli" Il Corriere dello Sport: "Napoli-Lazio, il derby di Sarri" Il Mattino: "Napoli, lavori forzati: otto sfide in 24 giorni" - facebook.com facebook Noa Lang, menajerler araciligiyla Galatasaray'a önerildi. (Corriere dello Sport) x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.