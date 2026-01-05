Corriere dello Sport | Neres si ferma e il Napoli trema
Neres si ferma per un infortunio, suscitando preoccupazione tra i tifosi del Napoli. La squadra aveva iniziato bene la partita, senza grandi eclat, ma l’assenza improvvisa dell’attaccante rappresenta un’incognita per il prosieguo. La speranza è che si tratti di un problema di lieve entità, permettendo a Neres di tornare presto in campo e alleviando le preoccupazioni della squadra.
"> Stava andando tutto bene, anche senza gol o numeri da copertina, poi il dolore improvviso e lo stop. David Neres si è fermato a metà del secondo tempo contro la Lazio, provando inizialmente a stringere i denti prima di arrendersi e finire a terra. L’uscita dal campo, sorretto dallo staff medico e visibilmente sofferente, ha gelato l’Olimpico e il Napoli, come racconta Fabio Tarantino sulle colonne del Corriere dello Sport. L’umore del brasiliano è apparso subito cupo. Non riusciva a camminare da solo, ha avuto bisogno di aiuto anche al termine della partita e ha lasciato lo stadio in stampelle. 🔗 Leggi su Napolipiu.com
Il Napoli vince contro la Lazio: Conte espugna l'Olimpico grazie a Spinazzola e Rrahmani.
