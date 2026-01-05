Corriere dello Sport – dallo scambio con Inzaghi per Cancelo alle incognite Frattesi e Asllani

2026-01-04 21:39:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l'ultima notizia di calciomercato del Corriere dello Sport: Il punto sul Frattesi e sul possibile arrivo di Joao Cancelo, ma non solo. Sono diversi i temi di mercato toccati dal presidente dell' Inter, Giuseppe Marotta, prima del calcio d'inizio di Inter-Bologna, gara valida per la diciottesima giornata di Serie A. Nel prepartita, in diretta su Dazn, Marotta ha spiegato: "Abbiamo problemi col recupero di Dumfries. Vogliamo vedere se questo mercato può portare l'opportunità di avere un giocatore che possa avere quelle caratteristiche e sia all'altezza degli altri giocatori.

