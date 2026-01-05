Coppa del Mondo Under 20 di spada femminile a Udine | oggi la prova individuale in diretta su Assalto – La TV della Scherma
Oggi a Udine si svolge la prova individuale della Coppa del Mondo Under 20 di spada femminile. La competizione, che vede atlete provenienti da diverse nazioni, si concluderà con le fasi finali trasmesse in diretta alle 17 su Assalto – La TV della Scherma. Un appuntamento importante per gli appassionati e gli addetti ai lavori, che potranno seguire da vicino le prestazioni delle giovani candidate alla ribalta internazionale.
Giornata clou a Udine per la spada femminile Under 20: in programma la gara individuale con le fasi finali trasmesse in diretta su Assalto – La TV della Scherma a partire dalle 17.40. È il giorno della prova individuale alla Coppa del Mondo Under 20 di spada femminile a Udine. La tappa italiana del circuito . 🔗 Leggi su Sportface.it
Leggi anche: Coppa del Mondo Under 20 di spada: oggi Basilea, da domani dirette su Assalto – La TV della Scherma
Leggi anche: Coppa del Mondo Under 17 a Udine: Sobus vince, tre azzurre sul podio. Domani i Giovani in diretta su Assalto – La TV della Scherma
La Coppa del Mondo Under 20 di spada dà il via al 2026 della scherma: da sabato la tappa maschile di Basilea, domenica inizia invece la tre giorni femminile a Udine; Coppa del Mondo Under 20 di scherma. 4-6 gennaio 2026 a Udine; L'Italia nel 2025 | Review nazionali italiane; Coppa del Mondo Under 20 di spada - Oggi la gara individuale maschile a Basilea | Link risultati live.
Coppa del Mondo Under 20 di spada femminile a Udine: oggi la prova individuale in diretta su Assalto – La TV della Scherma - Giornata clou a Udine per la spada femminile Under 20: in programma la gara individuale con le fasi finali trasmesse in diretta su Assalto – La TV della Scherma ... sportface.it
Scherma, Coppa del Mondo Under 20: Cedrone ottavo a Basilea. Da domani spadiste protagoniste a Udine su Assalto Tv - Ottima prova per Riccardo Cedrone nella spada maschile Under 20 a Basilea, mentre nel fioretto Pierucci è 12° a Fujairah. sportface.it
Coppa del Mondo Under 20 di scherma. 4-6 gennaio 2026 a Udine - La spadista di Carlino – medaglia d’oro a squadre alle Olimpiadi di Parigi insieme all’udinese Giulia ... udine20.it
Nella tappa di Coppa del Mondo di Winterberg i padroni di casa si prendono il podio al completo. L'equipaggio guidato da Baumgartner recupera una posizione nella seconda manche, concludendo la gara al settimo posto. Leggi le news: https://tinyurl.com/48 - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.